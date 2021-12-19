Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da alacak kavgasında iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

ŞANLIURFA'da alacak kavgasında iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 1 kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup alacak nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada taşın isabet ettiği İsmail Kaya, yaralandı. Olay yerindeki bir otomobil de atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesi ile sonra erdi. Yaralanan Kaya ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'DA TAŞLI-SOPALI KAVGA 1 YARALI, 4 GÖZALTI

Kendini bıçaklayan adam 'Birini bıçakladım' diyerek polislerle birlikte kendini aradı

Kendini bıçaklayan adam "Birini bıçakladım" diyerek polislerle birlikte kendini aradı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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