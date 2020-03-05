Şanlıurfa'da taş ocağında çıkan yangın söndürüldü

05.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:10

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde taş ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuşluca Mahallesi'nde bulanan taş ocağının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle taş ocağında hasar oluştu.

Kaynak: AA