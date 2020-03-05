Şanlıurfa'da taş ocağında çıkan yangın söndürüldü
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Şanlıurfa'da taş ocağında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde taş ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:10
Şanlıurfa'da taş ocağında çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde taş ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuşluca Mahallesi'nde bulanan taş ocağının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle taş ocağında hasar oluştu.

Kaynak: AA

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