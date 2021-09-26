Şanlıurfa'da tartıştığı sürücüyü silahla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da tartıştığı sürücüyü silahla öldüren zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tartıştığı sürücüyü silahla öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücüyü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Haliliye ilçesi Köylükent Mahallesi'ndeki silahlı kavgada Veysel Turmak'ın öldürülmesine ilişkin şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haliliye ilçesi'nde dün iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Veysel Turmak hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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