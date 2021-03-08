- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi

08.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:53

- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi Şanlıurfa'da bir grup üniversite öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir grup üniversite öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Şanlıurfa'lı bir grup öğrenci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla, Eyyubiye ilçesine bağlı Abdulrahman Dede Kırsal Mahallesinde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, gül ve karanfil dağıttı. 8 Mart Kadınlar gününü tarlada çalışarak geçiren kadınlar, öğrencilerin kendilerine yaptıkları sürprizle duygulandı. Ömürlerinde kimsenin günlerini kutlamadığını ve bu günde kendilerine gül verilmediğini söyleyen kadınlar, öğrencilere bu duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi
- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Balcı Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:53:11. #1.15#
title