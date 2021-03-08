- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi

- Şanlıurfa'da tarlada çalışan kadınlara 8 Mart sürprizi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir grup üniversite öğrencisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Şanlıurfa'lı bir grup öğrenci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla, Eyyubiye ilçesine bağlı Abdulrahman Dede Kırsal Mahallesinde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, gül ve karanfil dağıttı. 8 Mart Kadınlar gününü tarlada çalışarak geçiren kadınlar, öğrencilerin kendilerine yaptıkları sürprizle duygulandı. Ömürlerinde kimsenin günlerini kutlamadığını ve bu günde kendilerine gül verilmediğini söyleyen kadınlar, öğrencilere bu duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR