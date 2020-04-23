Şanlıurfa'da tarlada 23 Nisan kutlaması
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Şanlıurfa, 23 Nisan, Güncel, Haber

Şanlıurfa'da tarlada 23 Nisan kutlaması

ŞANLIURFA'da, üretimin devam etmesi için sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tarlada aileleriyle kutladı.

23.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:33
Şanlıurfa'da tarlada 23 Nisan kutlaması

ŞANLIURFA'da, üretimin devam etmesi için sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tarlada aileleriyle kutladı.

Tüm yurtta ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen Şanlıurfalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evlerinde ve tarlada kutlamak zorunda kaldı. Sabah erken kalkan çocuklar en güzel kıyafetlerini giyip, odalarını ve balkonlarını bayraklarla süsledi. Kent merkezindeki evlerinde bazı çocuklar, piyano eşliğinde marşlar okudu.

Bazı çocuklar ise ailelerine ait tarlalarda 23 Nisan'ı kutladı. Okula gidemeyen tarım işçisi ailelerin çocukları için Akçamescit Mahallesi Muhtarı Abdurahman Sacaklı tarafından tarlada etkinlik düzenlendi. Tarlada toplanan çocuklar, muhtarın öncülüğünde hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamada muhtar, çocuklara çikolata ikram etti.'BAYRAMDAN MAHRUM KALMASINLAR DİYE TARLADA KUTLADIK'Bu yıl 23 Nisan'ı buruk kutladığını belirten 5'inci sınıf öğrencisi Güneş Sacaklı, "Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Daha önceleri 23 Nisan'ı okulda kutluyorduk. Bu kez tarlada kutladık" dediMahallelerinde 35 öğrencilerinin bulunduğunu belirten muhtar Abdurahman Sacaklı ise, "Çocukların her yıl dört gözle beklediği çocuk bayramından mahrum kalmamaları için babalarının çalıştığı tarlada hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyup, kutlama yaptık" diye konuştu.

   


Kaynak: DHA

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