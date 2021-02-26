Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

26.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:10
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Halil Keskinbıçak idaresindeki 72 AT 788 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüste bulunanların Hilvan ilçesinden dönen tarım işçisi oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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