Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza yerinde çekilen ve işçilerin yiyeceklerinin koyulu olduğu kapların etrafa saçılması ise yürekleri burktu.

07.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:56

Yaz aylarında hasat zamanı gündelik ücret karşılığında tarlalarda çalışan tarım işçileri kazalarla karşı karşıya kalabiliyor.

20 İŞÇİ YARALI

Şanlıurfa'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

SEFER TASLARI ETRAFA SAÇILDI

Olay yerinde çekilen fotoğraflarda kazanın etkisiyle işçilerin yanlarında götürdükleri sefer taslarının ise etrafa saçıldığı görüldü.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
FİLO: Ne olursa zaten fakir fukara garibana oluyor. ALLAH YARDIM ETSİN. . . . . . . . . .
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