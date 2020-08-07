Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza yerinde çekilen ve işçilerin yiyeceklerinin koyulu olduğu kapların etrafa saçılması ise yürekleri burktu.

Yaz aylarında hasat zamanı gündelik ücret karşılığında tarlalarda çalışan tarım işçileri kazalarla karşı karşıya kalabiliyor. 20 İŞÇİ YARALI Şanlıurfa'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. SEFER TASLARI ETRAFA SAÇILDI Olay yerinde çekilen fotoğraflarda kazanın etkisiyle işçilerin yanlarında götürdükleri sefer taslarının ise etrafa saçıldığı görüldü. Kaynak: AA