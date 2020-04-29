Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
29.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:42

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu İsmail Çayır idaresindeki 31 ZL 425 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Güneş, Narin, Mustafa, Merve, Hava ve Fidan Çayır hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin Şanlıurfa'dan Konya'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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