Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 11 Yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Mahmut Modanlı idaresindeki 42 HPB 53 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Tülmen Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 11 tarım işçisi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bozova ilçesinde bulunan bir pamuk tarlasındaki çapa işinde çalışan işçilerin, kent merkezindeki evlerine döndükleri öğrenildi.