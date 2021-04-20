Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi
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Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kızılkoyun Nekropolünde 'Turizm Şehri Şanlıurfa' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kızılkoyun Nekropolünde 'Turizm Şehri Şanlıurfa' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı idaresinde tarihi Kızılkoyun Nekropolünde Şanlıurfa'nın turizm zenginliği fotoğraflarla aktarıldı. Keşfedildiği günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Nekropol alanı, Turizm Şehri Şanlıurfa temalı fotoğraf sergisi ile ziyaretçilerini bekliyor. Şanlıurfalı Turizmci Kamil Türkmen, Turizm Şehri Şanlıurfa konulu fotoğraf sergisinin tarihi bir yer olan Kızılkoyun Nekropolünde sergilenmiş olmasının son derece önemli olduğunu kaydederek, bu serginin vatandaşlarda tarih bilincini artıracağı ve farkındalık oluşturacağını aktardı.

Fotoğraf sergisini görmek isteyenler etkinlik takvimine göre ziyaretlerini sürdürebilecekler.

Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi
Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi
Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi
Şanlıurfa'da tarihi Kızılkoyun Nekropolünde fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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