Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
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Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Urfa Kalesi'nde ışıklı lazer gösterisi yapıldı.

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Urfa Kalesi'nde ışıklı lazer gösterisi yapıldı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Urfa Kalesi'nde renkli ışıklı lazer gösterisi düzenlendi. Tarihi Urfa Kalesi ve Balıklıgöl'de gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Havai fişeklerin de atıldığı gösterileri Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşlarla izledi. Gösteriler sırasında yöresel türküler eşiğinde Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları tarihi kalenin yüzeyine yansıtıldı.


Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi
Şanlıurfa'da tarihi kalede ışıklı lazer gösterisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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