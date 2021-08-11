Şanlıurfa'da tarihi geçmiş mallara zabıta denetimi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 700 ürüne el konularak imha edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 700 ürüne el konularak imha edildi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde vatandaş sağlığı için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 2. Bölge zabıta karakolu ekipleri, halk sağlığını korumak, hijyen ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde bakkal ve marketlerde yaptığı denetimlerde 18 ayrı işyerinde son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 700 ürüne el koyuldu. El konulan ürünler imha edilirken, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

İşletme sahiplerini de uyaran yetkililer, "Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Kurallara uymayanlara gereken cezalar yazılacaktır" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı