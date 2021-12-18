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Şanlıurfa'da tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından işyerlerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 845 ürün ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından işyerlerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 845 ürün ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Motorize amirliği ekipleri tarafından okul kantinleri ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 25 farklı kalemde 845 ürün tespit edildi.

İmha edilmek üzere el konulan ürünlerin ele geçirildiği işyeriyle ilgili ise yasal işlem başlatıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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