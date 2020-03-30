Şanlıurfa'da tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan toprak küp, ruhsatsız tabanca, 39 mermi, bir gece ve iki gündüz görüş dürbünü ile bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA