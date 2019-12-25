Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 resim ele geçirildi

25.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:31

Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 resim ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Haliliye ilçesinde 3 şüphelinin evinde tarihi eserler bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 3 resim buldu.

Eserlerin birinde Hazreti İsa'nın baş kısmının resmedildiği, diğerinde çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen bir ağaçta 5 kuş görselinin yer aldığı, üçüncü resimde ise karşılıklı duran iki tavus kuşunun bulunduğu görüldü.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA