Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

09.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:02

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tablo, el yazması kitap, krom mühür ve anahtar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.E'nin, evinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine işlenmiş "Bebek İsa, Hz. Meryem ve Vaftizci Yahya'nın" betimlediği tablo, papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış 2 kitap, krom mühür ve krom anahtar bulundu.

Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA