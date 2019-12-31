Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

31.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:42

Şanlıurfa'da çeşitli tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde kontrol noktası oluşturarak şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, İbranice el yazması iki kitap, Paleolitik dönemine ait fosil taşı, Roma dönemine ait iki gümüş yüzük, Bizans dönemine ait 3 bronz yüzük ve Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA