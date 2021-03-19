Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor
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Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor

19.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:33

Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor Şanlıurfa'da aracılar tarafından tapu mağduru olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aracılar tarafından tapu mağduru olan mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Konuyla ilgili Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş'ta ilçe genelinde tapu sorunuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve yakında açıklama yapılacağını duyurdu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Mance Mahallesi sakinleri 40 yıldır yaşadıkları evlerin arsa tapularını alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Balıklıgöl Platosuna yakın mesafede bulunan Mance Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin evin yüzde sekseni tapu sorunu yaşıyor. Sorunun çözülmesi bekleniyor. Ev sahipleri zamanında kuruşu kuruşuna ödeme yapmalarına rağmen aradan geçen süre zarfında tapularını alamadıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a seslenen vatandaşlar artık tapu sahibi olmak istediklerini dile getirdi. Kendilerine verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini isteyen Mance Mahelle Temsilcisi Zeliha Ölez, "Bizler devletimizi ve vatanımızı seviyoruz. Parasını ödeyerek aldığımız evlerin tapularına artık kavuşmak istiyoruz" dedi.

İlçede zamanında çarpık kentleşme nedeniyle tapu sorunu olduğunun altını çizen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, "Tapu sorunuyla ilgili büyükşehir belediyemiz ve ilgili kurumların ortak bir çalışması devam ediyor. Yakında çalışma tamamlanacak. Çalışma tamamlanır tamamlanmaz halkımıza gerekli açıklamayı yapacağız" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor
Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor
Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor
Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor
Şanlıurfa'da tapu mağduru aileler yetkililerden yardım istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ

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