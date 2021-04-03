Şanlıurfa'da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında Şanlıurfa-Gaziantep otobanında şüphe üzerine bir tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramada özel olarak yapılmış gizli bölmede çeşitli markada 43 bin 500 paket sigara ele geçti. Sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.


Şanlıurfa'da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Fazıl Say Burcu Biricik
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:26:58. #1.16#
title