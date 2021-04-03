Şanlıurfa'da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında Şanlıurfa-Gaziantep otobanında şüphe üzerine bir tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramada özel olarak yapılmış gizli bölmede çeşitli markada 43 bin 500 paket sigara ele geçti. Sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK