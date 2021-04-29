Şanlıurfa'da tam kapanma öncesi sıkı denetim
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Şanlıurfa'da tam kapanma öncesi sıkı denetim

Şanlıurfa'da tam kapanma öncesi sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, tam kapanma sürecine saatler kala fırsatçıların önüne geçmek için sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, tam kapanma sürecine saatler kala fırsatçıların önüne geçmek için sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Tam kapanma öncesi denetimlerini sıklaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayının bir bölümünü ve bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar için marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetimlerini sürdürüyor. Market denetimlerinde tarihi geçen ürünlere el koyan ekipler, kurallara uymayan işletme sahiplerine de cezai işlem uyguluyor.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi. Öte yandan şehir içi ulaşımında şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde elli kapasite ile çalışma, maskesiz yolcu alınmaması konusunda uyarılar yapıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tam kapanma öncesi sıkı denetim
Şanlıurfa'da tam kapanma öncesi sıkı denetim
Şanlıurfa'da tam kapanma öncesi sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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