Şanlıurfa'da takla atan otomobile hafif ticari araç çarptı: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da takla atan otomobile hafif ticari araç çarptı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da takla atan otomobile hafif ticari araç çarptı: 6 yaralı
06.06.2020 02:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:04

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zülfükar Küçük (53) idaresindeki 21 GF 240 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fethi (25), Sakine (23) ve Fatma Polat (20) yaralandı.

Kara yolunda kaza yapan otomobili fark etmeyen Mustafa Ateş yönetimindeki 07 GAR 82 plakalı hafif ticari araç da takla atan otomobile çarptı.

İkinci kazada araçta bulunan sürücü Mustafa ve Şeyhmus Ateş yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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