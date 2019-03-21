Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı
Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi'nde Şükrü Dişçi'nin ineği, tahliye kanalına düştü.
İneği bulunduğu yerden çıkaramayan Dişçi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hayvan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kanaldan çıkarıldı.
Kurtarılan ineğine kavuşan Dişçi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA