Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan 8 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.

Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

Kaynak: AA