Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı
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Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)VALİ ERİN YARALI BEKÇİLERİ ZİYARET ETTİŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçileri Emrah Ç., Mehmet Emin G.

10.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:31
Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı (2)

VALİ ERİN YARALI BEKÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçileri Emrah Ç., Mehmet Emin G. ve Muzaffer A.'yı tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastanede bekçilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, bekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekçilerin hastanede bekleyen yakınları ile de görüşen Vali Erin, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

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