Şanlıurfa'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Haber

Şanlıurfa'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.

11.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:26
Şanlıurfa'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

'nın ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi Caddesi'de kaldırım üzerinde paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi yaya trafiğine kapatarak, önlem aldı.

Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli paketi fünyeyle patlattı.

Parçalanan paketin içinden kağıt parçaları çıktı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler