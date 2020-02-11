Şanlıurfa'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.
15 Temmuz Demokrasi Caddesi'de kaldırım üzerinde paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler bölgeyi yaya trafiğine kapatarak, önlem aldı.
Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli paketi fünyeyle patlattı.
Parçalanan paketin içinden kağıt parçaları çıktı.