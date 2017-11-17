Şanlıurfa'da Şüpheli Ölüm

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kişi, tarlada ilaçlama yaptığı sırada hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kayaca Mahallesi'nde tarlasında ilaçlama yapan Abdulkadir Deniz (23), aniden yere yığıldı.



Yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Deniz'in cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.