ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

EVREN, ANKARA (AA) - Şanlıurfa'da sünger atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.