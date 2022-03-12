ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da sünger atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

EVREN, ANKARA (AA) - Şanlıurfa'da sünger atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, İtfaiye, Yangın, Evren, Güncel, Haberler

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