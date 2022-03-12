Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı - Haberler

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Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

ŞANLIURFA'da, sünger atölyesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

ŞANLIURFA'da, sünger atölyesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de bazı malzemelerin tahliyesi sağlandı. Kısa sürede büyüyüp, atölyeyi saran alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Şanlıurfa'da sünger atölyesi, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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