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Şanlıurfa'da Sultan Abdülhamid Han anma programı düzenlendi

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da Sultan Abdülhamid Han anma programı düzenlendi

Akçakale Belediyesi tarafından Sultan Abdülhamid Han anma programı düzenlendi.

Akçakale Belediyesi tarafından Sultan Abdülhamid Han anma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Memduh Rastgeldi, Abdülhamid Han İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Yılmaz ile okul müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kültür Merkezi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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