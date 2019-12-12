Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
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Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:20
Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

'da sulama kanalında mahsur kalan leylek, ekiplerince kurtarıldı.

Merkez ilçesi Sırrın Mahallesi'nde bir leyleğin sulama kanalında çırpındığını gören vatandaşlar, durumu ekiplerine bildirdi.

ekiplerinin çalışması sonucu leylek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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