Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'da sulama kanalında mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi'nde bir leyleğin sulama kanalında çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu leylek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.