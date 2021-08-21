Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen köpek kurtarıldı
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Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında düşen köpek kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında düşen köpek kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında düşen köpek kurtarıldı.

Yukarıbostancılar Mahallesi'nin yakınlarından geçen sulama kanalında köpek gören vatandaşlar duruma itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kanaldan çıkamayan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Korkması nedeniyle sürekli yüzerek kurtarma ekibinden uzaklaşmaya çalışan köpek, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından sulama kanalından çıkarıldı.

Sağlığının iyi olduğu belirlenen köpek salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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