Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA'da DSİ sulama kanalında 20 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

ŞANLIURFA'da DSİ sulama kanalında 20 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Şenocak Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri ızgara tellerine takılı ceset görünce durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından halatla ceset kanaldan çıkarıldı. Suda uzun süre kaldığı tahmin edilen ceset, kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul