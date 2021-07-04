Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanala girerek cesedi çıkardı.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Vatandaşlardan serinlemek için ilginç yöntemler! Termometre 47 dereceyi gösterince arabasıyla birlikte kendisini de yıkattı
Vatandaşlardan serinlemek için ilginç yöntemler! Termometre 47 dereceyi gösterince arabasıyla birlikte kendisini de yıkattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Ayşegül Çınar Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:35:42. #1.16#

title