Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.
04.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:30
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bulgu Mahallesi'nde sulama kanalında bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, cesedin İsmail Erdemir'e (23) ait olduğunu ve gencin silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.
Erdemir'in cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA