Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bulgu Mahallesi'nde sulama kanalında bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin İsmail Erdemir'e (23) ait olduğunu ve gencin silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.

Erdemir'in cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA