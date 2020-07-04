Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
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Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu
04.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:30

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bulgu Mahallesi'nde sulama kanalında bir ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin İsmail Erdemir'e (23) ait olduğunu ve gencin silahla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.

Erdemir'in cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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