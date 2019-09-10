Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç kayboldu

10.09.2019 10:16

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında geçen sulama kanalına serinlemek için giren Ali Çiftçi (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri de dışarıdan destek veriyor.

Kaynak: AA