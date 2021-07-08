Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla buluşan Halil Söylemez (23), bir süre sonra serinlemek için ayaklarını suya soktu.

Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Söylemez, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, akıntının şiddetli olması nedeniyle gözlem yoluyla arama yaptı.

Söylemez'in bulunamaması üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünden kanala verilen suyun kesilmesi istendi.

Kanaldaki suyun azalmasından sonra su altı polis ekibi, dalış yaparak Söylemez'i aramaya başladı.

Yaklaşık bir saatlik aramanın ardından Söylemez'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden 3 kilometre ileride kanalın mazgal bölümünde bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan Söylemez'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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