Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu
28.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:11

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet el-Berho, merkez Eyyübiye ilçesi Açmalı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

Bir süre suda çırpınan Berho, daha sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, kanalda arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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