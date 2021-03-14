Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

14.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:08
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mülkveren Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Keser, su almaya çalıştığı sırada bahçesinin kenarından geçen kanala düştü.

Olayı gören çevredekiler, Keser'i kurtarmak için çalışma başlattı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Keser, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keser'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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