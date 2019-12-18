Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

18.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:54
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu

'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Elçi (24) henüz öğrenilemeyen nedenle merkez ilçesindeki sulama kanalına düştü.

Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin vermesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, yaklaşık iki saat süren aramanın ardından Elçi'nin cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan Elçi'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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