Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Elçi (24) henüz öğrenilemeyen nedenle merkez Haliliye ilçesindeki sulama kanalına düştü.
Elçi, kısa süre içerisinde akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, yaklaşık iki saat süren aramanın ardından Elçi'nin cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkartılan Elçi'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.