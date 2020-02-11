Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

11.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:12
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

'da sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Balkatan Mahallesi yakınlarında, sulama kanalına ineğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Halat yardımıyla kanalın içine inen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği kurtardı.

İnek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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