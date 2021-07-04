ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı
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ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şub. Müd. - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına düşen iki yaban domuzu, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına düşen iki yaban domuzu, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

İlçenin kırsal Arıkök Mahallesi yakınlarında, sulama kanalında iki yaban domuzunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, kanaldan çıkamayan domuzları kurtarmak için çalışma başlattı.

Korkmaları nedeniyle sürekli yüzerek kurtarma ekibinden uzaklaşmaya çalışan domuzlar, yaklaşık 6 saatlik uğraşın ardından sulama kanalından çıkarıldı.

Yapılan gözlemde, sağlık durumlarının yerinde olduğu belirlenen yaban domuzları, yeniden doğaya bırakıldı.

Bu arada, yaban domuzlarının kurtarılma çalışmalarının görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı
ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen iki yaban domuzu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şub. Müd.

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