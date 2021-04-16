Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)
CANSIZ BEDENİ BULUNDUŞanlıurfa'da, sulama kanalına düşerek, gözden kaybolan İsmail Demircan'ın, düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşerek, gözden kaybolan İsmail Demircan'ın, düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları, büyük üzüntü yaşarken, Demircan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK