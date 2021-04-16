Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

CANSIZ BEDENİ BULUNDUŞanlıurfa'da, sulama kanalına düşerek, gözden kaybolan İsmail Demircan'ın, düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşerek, gözden kaybolan İsmail Demircan'ın, düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları, büyük üzüntü yaşarken, Demircan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Nur Sürer Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:11:50. #1.16#

title