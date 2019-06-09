Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Abdulkadir Kuş, bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kanalda arama çalışması başlatan su altı polis ekibi, çocuğa ulaşamadı.
Çalışmalara karanlık nedeniyle ara veren ekipler, aramaya yarın devam devam edecek.
Kaynak: AA
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