Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

13.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:23
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçe kırsalındaki Keserdere Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalı civarında oynayan Medine Yıldız (4), dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Yıldız, kısa süre sonra suda kayboldu.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Yıldız, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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