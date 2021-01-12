Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

12.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:49
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi kırsal Boydere Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Ayşe Dorse, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda kanaldan hareketsiz halde çıkarılan Dorse'nin hayatına kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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