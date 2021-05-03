Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Malik Armanç Şahin'in kullandığı motosiklet, Keberli Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Suya düşen Şahin, akıntıya kapıldı.

Kazayı görenlerin uzun uğraşları sonrası sudan çıkarılan Şahin'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Şahin'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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