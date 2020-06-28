Şanlıurfa'da sulama kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da sulama kanala düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
28.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavurga Mahallesi'nde hayvan otlatan 12 yaşındaki Halil Koç, sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye gelen vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Koç, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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