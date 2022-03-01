Şanlıurfa'da şubatta çeşitli suçlara karışan 15 şüpheli tutuklandı

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şubat ayında çeşitli suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli ile "uyuşturucu madde", "yağma", "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlara karışan 21 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 4,61 gram eroin, 5,66 gram metamfetamin, 194 hap, 308,43 gram Afgan macunu, 9 sikke, kurusıkı tabanca ile 38 mermi ve çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 15'i tutuklandı, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.