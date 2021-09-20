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Şanlıurfa'da su temini çalışmaları

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da su temini çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), kent merkezi ve kırsal mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), kent merkezi ve kırsal mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde ve ilçelere bağlı bağlı kırsal mahallelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürerek vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak adına yoğun mesaisine devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Şanlıurfa genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsalda içme suyu hattı döşeme çalışmaları yaparak vatandaşların kesintisiz ve temiz içme suyuna ulaşmasını sağlıyor.

Şanlıurfa'ya kalıcı hizmetler sunma noktasında kentte yatırım ve vatandaşa hizmete dönüştürülecek hibeleri Şanlıurfa'ya kazandırmak amacıyla girişimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, projeler üreterek bu projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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