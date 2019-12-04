Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı
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Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28
Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

'nın ilçesinde su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ramazan Yüksekkaya'ya ait boğa, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Keçikuyu Mahallesi'nde merada bulunan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yüksekkaya, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halat bağladıkları boğayı, iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkarttı.

Yüksekkaya, boğasını kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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